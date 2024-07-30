戴利儲齊奧運三色獎牌　丈夫撐場拍檔獻吻

英國「跳水王子」戴利周一（29日）出戰巴黎奧運男子雙人10米高台，以一面銀牌收官，正好為其跳水生涯儲齊一套三色的奧運獎牌。

揚言因兒子一句話而復出參戰巴黎奧運的戴利，比賽當日有丈夫及兩位兒子親身在場打氣，今次他與新拍檔威廉斯（Noah Williams）的發揮都相當不俗，惟遇上超高水準表現的中國隊，屈居亞席，但他與李爾都感到滿意，在頒獎台領獎後李爾更情不自禁向戴利獻吻，未知現場觀戰的丈夫Dustin Lance Black會否呷醋。

賽後Dustin接受現場傳媒訪問時，他坦言帶着兩個兒子來看戴利比賽是非常特別的體驗，而戴利領獎後接受訪問時被問到會否考慮參戰4年後洛杉磯奧運，正當此時在觀眾席上的小兒子興奮地失手把手裡的果汁瓶擲向正受訪問的爸爸戴利：「Phoenix現在正打算果汁瓶殺人。」現場記者即笑稱:「這是因為他在四年後也想要在LA擁有像這樣的美好回憶。」戴利未有正面回應是否挑戰下屆奧運，只表示：「我不知道，這一刻我想先好好享受今天，稍後再算。」現年30歲的戴利自2008年於北京首戰奧運後，生涯贏得五面奧運獎牌，連同今屆的銀牌分別獲得1金1銀3銅。