埃及女劍手懷胎7個月照比賽　16強創個人最佳

懷孕7個月的埃及劍擊運動員夏菲兹(Nada Hafez)，周一出戰奧運女子佩劍個人賽，在爭奪8強資格的比賽中惜敗，但仍創下她歷來參加奧運的最好成績。勇敢追夢的夏菲兹心懷感激：「很幸運能夠得到家人的支持和信任，令我同BB一起站上五環舞台！」

這位26歲、世界排名第41位的「陀B」劍手在巴黎大王宮美術館(Grand Palais)亮相，首圈輪空晉級32強，隨後以15：13擊敗美國的Elizabeth Tartakovsky，闖進16強創下在奧運的個人最佳戰績，惟其後以7：15不敵賽事10號種子的韓國選手全河英，遺憾出局。

夏菲兹賽後在社交媒體發文道：「在觀眾眼中，賽道上有2名運動員在比賽，但實際上有3名！」她補充說：「這是我、我的競爭對手，還有我尚未來到我們世界的小寶貝！」

來自開羅的夏菲兹今屆是她第三次征戰奧運，在走上期待已久的劍擊賽道後表示，「我感到非常自豪」：「我和我的BB都面臨著同樣的挑戰，無論是身體上還是情感上。懷孕期間的跌宕經歷本身就很困難，但必須努力保持生活和運動的平衡，這絕對是艱苦的，但十分值得。」7個月是懷孕最後階段的開始，對孕婦而言事關重大，但夏菲兹仍能剋服重重困擾，踏上夢寐已久的五環舞台圓夢，她直言能夠走到這一步，絕對少不了丈夫和家人的支持和信任。