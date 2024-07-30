「雙楊配」憾負中國組合　小組賽排名第3無緣出線

港隊羽毛球女雙組合楊雅婷／楊霈霖，周二(30日)繼續出戰巴黎奧運B組第3場小組賽事，「雙楊配」最終以局數0比2不敵中國組合劉聖書／譚寧，完成總共3場的小組賽錄得1勝2負，未能躋身小組前2，遺憾淘汰出局。港隊組合賽後表示滿意自己的第一次奧運旅程：「對所有對手都無怯場，已經盡力！」

世界排名第18位的楊雅婷／楊霈霖曾於2022年的丹麥大師賽及波蘭公開賽奪得冠軍，而最近的一次比賽是在2024年6月的澳洲公開賽打出季軍的佳績。她們今年勇奪巴黎奧運參賽資格，並被列入小組賽B組，首場以局數1比2僅負保加利亞「姊妹花」Gabriela Stoeva／Stefani Stoeva；第二場以局數2比1勇挫另一對來自美國的姊妹組合許忻霏／許怡霏。

「雙楊配」是日出戰第三場小組賽硬撼賽事3號種子的中國年輕組合劉聖書／譚寧，首局戰況緊凑，雙方互有領先，戰至18分平手後才分出勝負，最後港隊組合連失3分以18：21先落後一局。第二局一度在中國組合手上連取4分並戰至15和，惟比賽後段未能把握節奏，連失6分吞敗，以局數0比2不敵對手。「雙楊配」小組賽3戰錄得1勝2負戰績，排名小組第三，無緣晉級。

中國組合劉聖書／譚寧、以及A組的陳清晨／賈一凡均以小組賽3戰全勝姿態，順利闖入8強。