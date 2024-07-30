力爭首名走靚線　阿根廷大盤「蘭」唔住

奧運男足B組最後一輪，出現4隊同得3分情況，阿根廷男奧足以較佳得失球差排榜首。呢支南美洲勁旅一向崇尚進攻踢法，加上贏波即奪首名，肯定出全力數胡，遇上冇失分空間要焗攻嘅烏克蘭，首選2.5球嘅入球大。（HOY TV 76台及Viu TV 96周二晚11時直播）

根據奧運足球賽制，同分先計得失球差，阿根廷上仗以3比1擊敗伊拉克，淨得球有1球，烏克蘭、摩洛哥為0球，伊拉克負1球，因此阿根廷今場只要唔輸就可以出線。不過，一旦唔好彩以次名出線，8強就好大機會遇上A組東道主法國，所以阿根廷應該會全力爭勝，奪取首名席位。

阿根廷鋒線上有曼城射手祖利安艾華利斯，以及將於明年1月正式加盟曼城嘅18歲「新美斯」艾捷華利，要攻入烏克蘭大門並唔困難。不過，阿根廷防線不穩，踢2場分組賽已經失3球，遇上背水一戰嘅烏克蘭，恐怕未必可以保持清白之身。

至於烏克蘭今仗一旦輸波，固然出局，如果打和，加上同組另一場摩洛哥對伊拉克分出勝負，烏軍一樣無法出線，實在冇退縮空間，即使明知阿根廷實力強橫，都要主動出擊求勝。烏克蘭上仗戰至補時8分鐘入波以2比1絕殺摩洛哥，證明球員鬥志非常頑強，相信無懼同阿根廷鬥攻。睇番阿根廷男奧足近7場比賽有6場總入球開3球或以上，預料雙方會創造大量攻勢，開大盤機會樂觀。

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