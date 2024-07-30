百米女飛魚之戰　3大泳后勢演巔峰對決

日前取得200米自由泳銅牌的「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan），周二（30日）晚上出戰巴黎奧運100自初賽。最終Siobhan游出53秒02，以小組第1，總成績排第2，與兩大宿敵史祖絲當及奧姬娜嫺齊齊晉級準決賽。假設3人都能在周三（31日）凌晨的準決賽，就會在周四（8月1日）凌晨的決賽會師，上演巔峰對決，爭奪金牌。

100自為Siobhan其中1個主項，她去年在世界盃游泳賽德國站於這個項目，游出52秒02，為今屆奧運女子100自初步報名名單中最快泳手，惟澳洲泳手奧姬娜嫺亦會參加100自，這名賽事2號種子日前以破奧運紀錄，擊敗Siobhan及同胞堤密斯，奪得200自金牌，狀態大勇。此外，擁有100自世界紀錄的瑞典名將史祖絲當，雖然即將渡過31歲生日，但仍被列為賽事3號種子，更在上月於意大利舉行的山丘盃，以0秒21之差力挫Siobhan，實力不比全盛時期遜色，可見Siobhan衝金之路困難重重。

Siobhan被分入第4組第4線出擊，在由到頭帶到尾下，游出53秒02，輕鬆以小組第1兼總成績第2名，強勢晉級準決賽。至於另外兩名宿敵，史祖絲當游出52秒99，近況大勇的奧姬娜嫺，就以53秒27衝線，分別以總成績第1及第5名晉級準決賽。假設3人都能在周三（31日）凌晨的準決賽，就會在周四（8月1日）凌晨的決賽碰頭，見證3大泳后為金牌爭個你死我活。

何詩蓓100自賽程

7月31日

3:25am 半準決賽

8月1日

2:30am 決賽