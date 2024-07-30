花劍裁判爭議　港協回應：尊重賽果及裁判決定

張家朗奧運再奪金震撼世界劍壇，但裁判在決賽關鍵時刻兩度不作出判決，令賽事演變成「決三劍」才分高下，事件惹來極大討論，意大利方面表示會向國際奧委會抗議，港協暨奧委會今日傍晚作出回應指：「尊重所有賽果及裁判決定。」而事件主角之一、亞軍意大利劍手馬基在個人社交網發文抒發感受。

港協聲明表示，就有關傳媒查詢意大利劍擊聯會就昨晚男子個人花劍項目賽果提出抗議，港協奧委會有以下回應：「奧運是全球最高水平賽事，港協暨奧委會與運動員均一如以往，遵從並深信奧林匹克體育精神，尊重所有賽果及裁判決定。」

外界矛頭指向裁判黃皓志，批評他未能作出清晰的判決。而亞軍劍手馬基發帖說：「每個小孩的夢想，每個運動員的目標」，但結果他獲得一面銀牌，令他距離「每個運動員的目標」僅一步之遙，賽後他聽到很多說法，例如「他們盜走了你的勝利、可恥的裁決、這是恥辱」，但他想表達的是他是一個很幸運的人，在一個對所有運動員最重要的比賽中獲得第2名，他亦知道永遠要尊重裁判的決定，他本身認識兩位裁判，不想為自己的失利怪責裁判，否則只是為自己找藉口。

馬基又指，他是一個追求完美的人，永遠不會滿足，所以在賽後他無發即使為獲得銀牌而歡慶，但如一個他尊敬的人所指，所有獎牌都值得慶賀，所以他會克服失落，享受當下，他仍有非常重要的團體比賽要和隊友一同面對，他很希望可以表現出最好的自己再超越自己，「意大利加油！」