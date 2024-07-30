「字母哥」獨木難支　希臘負西班牙錄2連敗出線告急

巴黎奧運男籃項目如火如荼進行中，安迪杜甘普領銜希臘男籃於周二(30日)出戰A組第二場分組賽，對陣「狂牛兵團」西班牙，「字母哥」狂轟全隊最高的27分，惟仍以77：84不敵對手，錄得2連敗，出線機會出現暗湧。希臘隊將於8月2日鬥澳洲，届時晉級隊伍便能見分曉。

首節雙方互有領先，「字母哥」無人能擋的進攻模式更勝一籌，助希臘隊以22：21領先。第二節西班牙在落後24：27之際，眾將手感突然升溫並打出8比0、9比0兩段小高潮，以49：35手握巨大優勢進入下半場。

轉變後，「字母哥」再迎來爆發，單節率隊打出21：13追回分數差距。決勝節西班牙陣中的NBA灰熊隊球員幸迪阿達馬(Santi Aldama)、以及控衛羅倫素布朗(Lorenzo Brown)交出好表現，成功維持領先優勢到最後一秒，並以84：77取得勝利。由於西班牙早前不敵澳洲，現錄得1勝1負成績。

希臘男籃缺乏全面的進攻手段，僅依靠「字母哥」衝擊禁區挑戰對手防線得分，分組賽首場7分之差負加拿大後，是役再失一場，暫時排名小組第4。

西班牙今屆奧運在沒有「加素兄弟」的情況下，資格賽開賽前就不被看好，被評為星味最淡的一屆，但初次出戰奧運的幸迪阿達馬表現相當搶眼，今仗攻下全隊最高的19分，在與「字母哥」的攻防壓力下，更有12個籃板進賬；陣中的「六朝元老」老將費南迪斯亦寶刀未老，出場近20分鐘取得10分。

同處於A組的加拿大和澳洲，同日進行比拼，前者憑巴列特(RJ Barrett)交出全場最高的24分、以及「SGA」阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)和迪倫布魯克斯(Dillon Brooks)各自取得16分，助加拿大以93：83擊敗對手，連同早前贏希臘獲得2連勝，高踞小組榜首。