「黃杜配」銅牌戰憾負　照創最佳奧運戰績

南巴黎競技場周二（30日）晚上舉行乒乓球混雙銅牌戰，由香港組合黃鎮廷/杜凱琹，大戰世界排名第3的南韓組合林仲勳／申裕斌，最終「黃杜配」以局數0比4告負，但兩名港將已創下港隊於奧運乒乓球混雙項目最佳戰績。

「黃杜配」日前在4強激戰7局下，以局數3比4憾負予北韓姐合，與決賽席位擦身而過，但二人拼命演出，令不少球迷動容。兩人是日轉戰銅牌戰，硬撼南韓組合林仲勳／申裕斌，港將首局表現略為慢熱，甫開賽就被南韓組合控制節奏，連失6分，其後林仲勳及申裕斌嘗試打刁鑽落點，令港將比較吃力，「黃杜配」先輸1局5：11。

黃鎮廷第2局加強進攻，一度追成4：4平手，可惜南韓組合防守穩固，令港將搶攻未能奏效，申裕斌1次抽擊逼使黃鎮廷擋落網後，南韓組合贏多局11：7。其後「黃杜配」形勢仍較為被動，第3局再輸7：11。港隊第4局背水一戰下，放手一搏，放膽進攻下收到奇效，可惜連同「刁時」，港隊未能把握3個Game Point，最終第4局再負12：14，以局數0比4落敗，與獎牌擦身而過，但已創下港隊於奧運乒乓球混雙項目最佳戰績，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」亦會向兩人頒發獎金港幣150萬元，以作鼓勵。

「黃杜配」今屆殺入奧運銅牌戰，一掃去屆8強出局的陰霾，可惜最後仍未能為港隊添牌。回望二人個作10年的點滴，「阿杜」賽後眼眨淚光，對能夠長期與黃鎮廷合作，表示感恩：「10年前我只是1名小朋友，但『廷哥』（黃鎮廷）多年來不斷協助我成長，大家一同經歷了很多，很感恩一直以來，皆有他與我一同分擔比賽的苦與樂。」

「鎮廷」亦向「阿杜」致謝，感激對方未有嫌棄自己，又稱二人今屆奧運能打入混雙銅牌戰，已有所交代：「『阿杜』近年愈打愈好，上屆東奧更取得女團銅牌，反而我過去曾面對低谷，很感激她從來沒有放棄我；從東京（奧運）到巴黎，我們花3年時間加以改進，努力彌補上屆8強止步的遺憾，雖然今屆都未能取得獎牌，但已實現突破。」