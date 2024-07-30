李卓耀男單分組賽首戰贏波　明鬥周天成爭晉級

香港羽毛球男單「一哥」李卓耀，周二（30日）出戰巴黎奧運I組首場分組賽，最終以局數2比1險勝世界排名66的墨西哥球手加里多（Luis Ramon Garrido），首戰順利旗開得勝。周三（31日）將惡鬥世界排名第11位的中華台北「一哥」周天成，力爭晉級。

首戰奧運的李卓耀，今屆男單分組賽被編與中華台北「一哥」周天成、墨西哥球手加里多同組，僅首名可以晉級16強。今場為李卓耀與加里多生涯首次交手，惟兩人世界排名相差50位，世界排名第17位的李卓耀首局只用了14分鐘，便以21:5先取下第一局。

第二局形勢有點改變，雙方初段鬥得緊湊，但加里多之後發力連取多分，一度領先20:14，李卓耀之後成功救回一個賽點，但仍以15:21落敗。士氣大振的加里多決勝局繼續發揮出色，兩人打到17:17，但李卓耀頂住壓力，尾段一口氣連取4分，有驚無險下以局數2比1險勝而回。

李卓耀今場贏得驚險，賽後他解釋自己發揮不似預期的主因：「對手一直做很多動作提升士氣，令自己後段少少受影響，更嘗試與他鬥氣。滿分10分的話，今場可能只給自己4、5分，始終人身第一場奧運比賽，未控制到（情緒），對表現不太滿意，希望明天可以做得更好。」