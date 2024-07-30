張家朗男花重登「世一」　江旻憓勢成女重年終「一姐」

香港劍擊隊在今屆巴黎奧運表現出色，其中「劍神」張家朗、「微笑劍后」江旻憓（Vivian），分別於男子花劍、女子重劍勇奪金牌。而在國際劍聯（FIE）早前最新公布的世界排名中，張家朗連升兩位，成功重返男花「世一」，而Vivian則繼續坐穩女重「一姐」后座。

香港「劍神」張家朗剛在巴黎奧運，再次贏得男花個人賽金牌，成為68年來首位衞冕劍手，加上「前一哥」意大利劍手馬連尼爆冷在16強出局，令賽前世界排名第3的張家朗，成功以總分252分重返「世一」，而奧運銅牌得主、美國艾肯則以210分續居次席，第3位屬於埃及「一哥」咸沙。

至於賽前已為世界排名第一的江旻憓，在女重個人賽首奪奧運金牌後，總分大幅增加至265分，繼續穩坐「世一」后座。由於Vivian已拋離奧運銀牌得主、次席的法國劍手瑪露拉66分，很大機會可以成為2024年的年終「一姐」。

除此之外，港隊奧運男子重劍代表何瑋桁，雖在32強力戰而敗，但排名仍升至第20位，另一成功殺入奧運女子花劍16強的新星陳諾思，亦微升兩位至第24，排名同屬兩人生涯新高。