銅牌戰落敗　黃鎮廷：同上屆一樣咁hurt

【記者余樂詩巴黎直擊】香港乒乓球混雙組合黃鎮和杜凱琹周二（30日）於南巴黎競技場4號館出戰銅牌戰，兩人展現不放棄精神，第4局奮力拚至「刁時」，惜最終不敵世界第3南韓組合，但第4名仍創香港最佳成績。杜凱琹賽後訪問時不禁落淚，稱距離踏上頒獎台仍有一大段路要走：「看似爭一小步就贏牌，實際上是還有一大步，我們實力和他們仍有距離。」黃鎮廷則說：「銅牌戰落敗，和上屆一樣很hurt（傷心），今次是有獎牌和沒獎牌的分別。」

27歲的杜凱琹說回首過去10年，經歷高高低低，不禁感觸落淚。記者說：「又不是最後一次（奧運）。」「阿杜」則苦笑說：「很難講。我們一定會努力的，但4年之後，還是不是我們去打？因為後輩都很有潛質。」「黃杜配」已創下港隊最佳成績，「阿杜」「4強我們已經發揮超水準，今場輸0：4，（與獎牌的距離）真的不是一小步。不過我們兩個都是右手球員，大部分組合都是『一左一右』，跑動上不會那麼吃力，而我們就要靠『廷哥』發動攻勢，他打直板，對他的體能消耗很大，所以去到前4都很不容易，這都是全靠默契、信任和支持。」

上屆奧運「黃杜配」8強止步，今屆則失落銅牌，黃鎮廷說兩次失利都令他傷心：「今場每一局我們都拚盡了，用盡所有辦法，不斷調整戰術，但他們很少失誤，第4局雖然有少少轉機，但最後輸球，感覺還是難受。今屆由預選賽至今都很艱難，我們好努力搶到4號種子，最後打到4強，都好難得。」他亦大讚拍檔杜凱琹成長不少：「今屆大家都成熟了，『阿杜』心態上更有很大的進步，她一直有傷在身，奧運會走到這步都很不容易。」

杜凱琹將與李皓晴、朱成竹、吳詠琳轉戰女子團體賽，8月6日16強對瑞典。至於黃鎮廷則還有男單比賽，香港時間周三（31日）32強將硬撼前世界「一哥」樊振東，他說：「盡量享受比賽！」