巴西泳隊情侶擅離選手村拍拖　女方遭遣送回國

巴黎奧運正進行得如火如荼，各國運動員正集中精神備戰，惟近日卻有巴西媒體透露，一對泳隊情侶竟然擅離選手村，前往巴黎街頭約會。而女方之後更因態度惡劣，被即時取消比賽資格，以及遣送回國。

今次事件的主角為巴西泳隊成員韋拉（Ana Carolina Vieira）和其男友桑托斯（Gabriel Santos），事緣他們因未經同意擅自離開選手村約會，更到巴黎鐵塔打卡，及後因照片上載至社交平台而遭到發現。泳隊隨即對兩人作出警告、懲罰，惟女方因態度惡劣，最終被取消比賽資格，奧委會在聲明中表示：「選手韋拉以極度不尊重的態度和攻擊性的方式，質疑巴西國家游泳隊委員會的決定，已被解除比賽資格，以及送返國家。」

至於巴西泳隊教練古斯達禾（Gustavo Otsuka），則強調韋拉的行為絕不恰當：「我們不是來這裏玩的，也不是來度假，大家是在為巴西奮戰。」韋拉原本屬於女子4x100米自由泳接力成員之一，在初賽個人更游出54.81秒，助巴西以總成績第12名晉級。