【直擊】為睇拿度穿過森林　見證狂牛雙星熱血闖關

【記者余樂詩巴黎直擊】巴黎奧運網球賽事在網壇聖殿羅蘭加洛斯場館上演，周二（30日）上演男雙16強賽，西班牙「泥地王」拿度、艾卡拉斯組合以6:4、6:7（2:7）、10:2險勝荷蘭組合Tallon Griekspoor／Wesley Koolhof，晉級8強；西班牙雙星克服36度高溫，熱血闖關。

羅蘭加洛斯體育場奧運期間化身網球和拳擊比賽場館，這亦是網球4大滿貫之一法網的固定場地。38歲、22座大滿貫得主拿度於奧運男單次圈不敵塞爾維亞「一哥」祖高域後，周二（30日）轉戰男雙16強，大戰荷蘭組合Tallon Griekspoor／Wesley Koolhof。Wesley Koolhof是「雙打專家」，曾奪2022年法網混雙冠軍以及2023年溫網男雙冠軍，至於Tallon Griekspoor單打世界排名第28。拿度比賽「睇一場少一場」，賽事雖在副場舉行，仍全場爆滿，相當熱鬧。

巴黎下午氣溫高達36度，酷熱天氣下球迷都「狂撥」紙扇，而拿度和艾卡拉斯則未受天氣影響，首盤以6：4取勝。荷蘭組合相當合拍，第2盤令西班牙雙星陷入苦戰，輸6:7（2:7）。最終西班牙在「搶十戰」贏10:2晉級，拿度爭取再踏頒獎台又近一步。

東網記者當天在南巴黎競技場採訪完混雙乒乓銅牌戰，便趁4小時空檔時間到羅蘭加洛斯體育場見見這對西班牙「夢幻組合」。原本車程只需15分鐘，惟場館附近範圍全部封路，記者要提早落車步行前往目的地。途中要經過森林小徑，走足20分鐘才抵達場館後門，其後再繞多10分鐘才到達正門附近的記者入口。故溫馨提示，球迷如果奧運期間想來這裹看比賽，記得坐公共交通工具或Paris 2024官方巴士，不要「貪快」坐的士。