男奧足8強全誕生　阿根廷硬撼法國

周三(31日)凌晨奧運男子足球完成所有分組賽，B組勁旅阿根廷雖然以2比0擊敗烏克蘭，但因為對賽成績唔及同分兼得失球數字一樣嘅摩洛哥，只能以小組次名出線，將於8強惡鬥東道主法國。雙方近期因為種族歧視事件，勢成水火，今次碰頭肯定有激鬥。

阿根廷今仗憑堤亞高阿曼達及18歲「新美斯」艾捷華利下半場各入1球，贈烏克蘭蛋，同組另1場摩洛哥大勝伊拉克3比0。結果阿根廷、摩洛哥同樣3戰2勝1負有6分，而且都係入6球及失3球，需要計對賽成績，摩洛哥曾於首輪分組賽「爭議性」贏阿根廷以2比1，憑較佳對賽成績以首名晉級8強，將會對A組次名美國。

A組方面，稍後時間開波嘅法國，並冇選擇走線，照樣大勝新西蘭3比0，以3戰全勝首名出線，唔怕8強對阿根廷。

另外，西班牙同日本繼上屆4強交鋒之後，今屆8強又碰頭，「鬥牛兵團」3年前加時淘汰日本，但決賽不敵巴西，獲得銀牌。至於另1場8強由埃及對巴拉圭。

奧運男子足球8強對賽形勢

摩洛哥男奧足Vs美國男奧足

日本男奧足Vs西班牙男奧足

埃及男奧足Vs巴拉圭男奧足

法國男奧足Vs阿根廷男奧足