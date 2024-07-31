互射12碼不敵巴塞 曼城熱身賽3戰不勝

基亞利殊(右)為曼城射入逼和2比2。

周三(31日)早上「美國之旅」季前熱身賽，兩大豪門交鋒，曼城兩度落後之下，雖然逼和巴塞隆拿2比2，但互射12碼不敵呢支西甲勁旅，「藍月亮」開操以來，踢3場熱身賽都贏唔到，狀態實在麻麻，令人懷疑呢支英超冠軍是否已經準備好迎接新球季。

曼城仍然有多主力踢完歐國盃或美洲盃後未歸隊，今場正選陣容半力出擊，只有艾寧夏蘭特、基亞利殊、高華錫、加華度爾、門將艾達臣摩拉斯屬於常規球員，巴塞隆拿由新帥費歷克首次領軍，同樣以多位副選上陣。

開波初段，曼城佔上風，但艾寧夏蘭特門前失機，巴塞隆拿企穩陣腳後，搶回唔少攻勢，並於24分鐘透過1次美妙組織，由22歲前鋒柏奧域陀射入打開紀錄。

曼城隨即反擊，39分鐘加華度爾直傳，19歲小將奧萊利冷靜射入扳平1比1。戰至上半場補時，柏保路托利射入靚波，協助巴塞隆拿再次領先。

換邊之後，曼城打反擊，高華錫喺後場攞到波，盤球大半個球場之後，傳畀基亞利殊射入逼和2比2。

雙方需要以互射12碼分勝負，巴塞隆拿4射全中，曼城有加雲菲臘斯、18歲小將積及胡禮宴客，巴塞互射12碼贏4比1。曼城繼前2場熱身賽輸畀些路迪、AC米蘭之後，再受打擊。

巴塞隆拿「美國之旅」仲有2場熱身賽，分別8月4日早上對皇馬，3日之後對AC米蘭。曼城剩下1場熱身賽，將於8月4日凌晨對車路士，跟住出戰8月10日晚社區盾對曼聯。