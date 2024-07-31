男籃銀牌8.18爆發「雙晉」揭幕戰　滿貫全力衞冕

滿貫以衞冕身份出戰銀牌男籃，首仗於8月29日迎戰晉裕或晉龍的勝方。

男籃銀牌賽8月18日開鑼！今季重返甲一組行列的晉龍WTS將於揭幕戰對撼晉裕，力爭銀牌首Win，至於衞冕的滿貫與甲一聯賽冠軍香港東方則於8月29日亮相，分途出擊。

香港籃球銀牌賽男子高級組賽事一如以往由10支甲一隊競逐，中國香港籃球總會今日（31日）公布賽程，首天賽事於8月18日假修頓場館安排4場比賽，由下午3時40分開始除晉裕對晉龍WTS外，隨後有漢友對永倫、南華對建龍飛馬、康仁福建對飛鷹。

賽事採雙淘汰制，即每隊有一次「復活」機會；勝方及負方冠軍，最終於10月8日新伊館舉行的總決賽中爭標，如有附加賽，則於10月10日決出終極錦標得主。

按走線圖看，上屆奪得隊史首座銀牌冠軍錦標的滿貫，首仗將迎戰「雙晉」之戰的勝方，只要晉級，則會在勝方4強對永倫或漢友的勝方。至於香港東方亦於8月29日才登場，首撼康仁福建或飛鷹之間的勝出者，順利過關的話則會遇上南華或建龍飛馬。今屆銀牌賽部份賽日安排於星期日舉行，包括開幕日及9月29日的勝方決賽。