日本男籃因爭議判決憾負法國　比賽現最萌身高差

巴黎奧運男籃周二(30日)晚進行的分組賽B組賽事，日本隊打出精彩一役，險爆冷撼贏擁有多名NBA球星的東道主法國，惟最後關鍵時刻遇極具爭議的「4分」判決，戰至加時以94：90惜敗對手，日本隊此仗贏盡現場觀眾掌聲和肯定。此外，今場出現奧運籃球歷史上身高差距最大的兩位選手同場對決，被球迷稱為「最萌身高差」。

雖然賽前就被睇低一線，但開局日本隊多點開花，主力控衛河村勇輝狀態火熱轟10分，惟未能頂住法國「雙塔」施壓連續失分，第一節落後25：32；次節有隊長富樫勇樹後備上陣打回氣勢，一度將反超比分42：40，法國隊不甘示弱，上半場完以49：44搶回領先優勢。

轉邊後，雙方鬥得激烈，你來我往交替領先，到決勝節初段日本隊核心球員八村壘隨即射入2記三分為比賽制造懸念，惟不慎在防守高拔的進攻時打手犯規，滿5犯離場。其後日本隊打得掙扎許多，進攻火力減弱，防守亦相對吃力，不過，在關鍵時刻日本眾將絕境逢生，並於最後16秒領先84：80，正當日本球迷高聲歡呼之際，出現極具爭議性的判決，河村勇輝干擾法國射手外圍投籃時，左手疑有推人動作被球證吹犯，造成「3加1」被對手追平比分。

其後河村勇輝大號三分出手未能成功上演絕殺，進入加時戰。最後法國雙塔再發威，而日本隊在缺少核心球員八村壘下，最終以90：94惜敗，與睽違多屆的奧運籃球勝利失之交臂。

雲班耶馬攻下18分11籃板，助法國取2連勝排名分組賽B組第一。河村勇輝此役取得全場最高的29分，八村壘亦有24分進賬，惟日本隊吞下2連敗，出線機會大打折扣。

在今場驚心動魄比賽的同時，場上亦出現「最萌身高差」球員，其中「法國怪物」雲班耶馬身高2米22屬奧運籃球選手最高，而日本隊隊長富樫勇樹1米67屬最矮，二人足足相差55厘米，畫面看點十足。