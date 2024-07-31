比莉絲奧運戰衣鑲萬粒水晶　發文反駁網民外表攻擊

27歲的比莉絲三度征戰奧運，於體操團體賽一舉奪金的「黑珍珠」於巴黎賽事結束後，仍難逃網民刻薄挑剔的批評，比莉絲本人周日（30日）在社交媒體上發文炮轟網民留言及回應髮型問題。

比莉絲在29日的資格賽上於巴黎奧運會首次亮相，當時在自由體操和跳馬兩個項目中都獲得了高分，進而也讓美國隊順利地取得決賽入場劵。但賽後，網民卻對她粗硬捲曲的頭髮產生了熱議，留言尖酸挑剔：「看起來就像剛從床上爬起來一樣」「是不是故意不打理頭髮」「頭髮毫無造型」「她的髮髻到處亂飛」。比莉絲隨即在社交媒體上發布一段影片，正面迎擊留言區的網民，她表示自己已噴上大量髮膠以固定造型，但途中出現意外因素：「頭髮早已弄好了，但因為需要搭乘沒有空調的大巴車45分鐘，車廂體感氣溫9000度」，解釋說因天氣炎熱，才令頭髮如此毛燥，她更表明：「下次你千萬別再想評論黑人女孩的頭髮」「不要因為我的頭髮而來打擾我」，火藥味十足。

另一方面，比莉絲的金牌戰衣亦成為網民焦點。據外媒透露，比莉絲的星空水晶緊身戰衣及三色國旗戰衣，是美國隊迄今為止最昂貴的奧運隊服，由國際專業體操制服品牌GK Elite Sportswear 提供，兩件分別都鑲嵌著6359顆及近一萬顆的施華洛世奇（Swarovski）水晶，緊身衣售價高達3000至5000美元，即折合港幣大約兩萬三千至三萬九千元。依照片所見，美國隊水晶戰衣上，滿佈了由水晶拼湊出象徵國旗的五角星圖案、加上一層層精緻的網紗布料、配合手工鑲嵌的珠寶、黑色天鵝絨飾邊高領口和金屬色的漸層下衣設計，在比莉絲出色的演繹下更為華麗亮眼，別具美感。