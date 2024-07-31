朱成竹32強直落4局負平野美宇　港乒女單盡墨

香港女子乒乓球代表朱成竹周三（31日）在南巴黎競技場，出戰女單32強，惡鬥日本8號種子平野美宇，最終港將直落4局（11：13、5：11、8：11及9：11）落敗，未能晉級16強，意味香港乒乓球女單代表全軍盡墨。

朱成竹上場直落4局橫掃中華台北球手簡彤娟，狀態大勇。今場延續佳態，首局以發平飛球配合強力正手抽擊，屢屢在平野美宇手上取分，連同「刁時」，港將先後持有兩個Game Point，可惜俱被平野美宇化解，港將第1局以11：13遭平野美宇逆轉。平野美宇第2局開始入局，多次對拉皆佔據優勢，令朱成竹打得比較辛苦，一度被拉開3：9，其後平野美宇一次刁鑽抽擊，逼使朱成竹擋落網，平野美宇第2局贏11：5，局數領先2比0。

平野美宇到第3局初段依然佔據主動，一度以6：3領先，但港將未有放棄，努力搶攻，戰至末段與對方打成8：8平手，惟朱成竹關鍵時刻打得較為焦急，讓對方藉機連取3分再失1局。朱成竹再無退路下，第4局奮力一戰，與對手打得緊湊，惟平野美宇關鍵時刻表現較成熟，朱成竹輸9：11，直落4局遭平野美宇淘金，32強止步，連同早前杜凱琹於64強落敗，意味兩名香港乒乓球女單代表已全數出局。

朱成竹賽後坦承自己信心不足，以致在關鍵時刻錯失機會：「我覺得自己其實有能力，在平野美宇身上取得一至兩局，但始終信心不夠，就算取得領先都打得唔夠放，結果被對手有機可乘。」

朱成竹將於8月6日凌晨，夥拍杜凱琹和李皓晴出戰女團，首場與瑞典交鋒，她相信屆時可以交出更好表現：「我一向不是信心爆棚的球手，但到女團賽事時，所有隊友及教練都會坐在場邊打氣，令我能夠放開懷抱作戰。」