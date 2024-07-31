老將瑪達孭飛穩軍心　巴西爭出線「細」守西班牙

瑪達(左)已宣布今屆係「最後一舞」。(Getty Images)

女奧足分組賽最後一輪，C組壓軸戰由巴西女足大戰西班牙女足。西班牙女足兩戰全勝已率先晉級，相反巴西女足上場補時連失兩球，戲劇性1比2輸畀日本女足。巴西女足今場需要1分確保出線，相信唔會輕率搶攻，入波機會唔會太多，博2.5球入球細係最佳選擇。（HOY TV 76台周三晚11時直播）

巴西女足繼續由38歲老將瑪達領軍，上輪對日本女足係佢第200次代表國家隊上陣，第6度出戰奧運嘅佢已宣布今屆係「最後一舞」，拎過兩次銀牌嘅佢當然想一嘗金牌滋味。不過巴西女足近年水平下滑，依家仍然要靠瑪達做進攻命脈，整體火力唔算太強，「森巴女將」首戰對尼日利亞女足只係僅勝1比0，上仗領先日本女足1球後亦未有乘勝追擊，埋下瑪達被換走後反輸伏線。

巴西女足目前1勝1負，今仗拎1分就能確保出線，面對實力強橫嘅西班牙女足肯定唔敢冒險，料經驗豐富嘅「森巴女將」會盡量放慢比賽節奏，希望穩中求勝。加上「女狂牛」已經出線，今仗或者會畀部分主力休息，戰術上會以唔輸為大前提，預計戰況會陷入膠着。睇番巴西女足對上4場奧運賽事，有3場總入球開2球或以下，博2.5球入球細好路。

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