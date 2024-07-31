「祖孫對決」！孫穎莎拍走倪夏蓮晉級16強

乒乓球「世一」中國女將孫穎莎，乘巴黎奧運混雙奪金牌氣勢，周三(31日)出戰女子單打32強，對上盧森堡「乒壇嫲嫲」倪夏蓮，以直落4局擊敗對手順利晉級，將與印度球手Sreeja Akula爭奪8強資格。

孫穎莎和倪夏蓮曾於2018年的多哈世巡賽交手，當時前者贏4比1，今年巴黎奧運再度碰面，事實上賽前二人已互當對方陪練。61歲的「嫲嫲球手」球技未顯退步，首局初段與賽事頭號種子仍有數板來回。惟其後孫穎莎不斷嘗試進攻對方反手弱點，以11：5、11：1大比分連贏兩局。第三局倪夏蓮作出調整，佔領主動權，並一度戰至10：9取得局點，但孫穎莎不打算「讓局」，再贏兩局13：11及11：4，總時長不足半小時，以直落4局淘汰倪夏蓮。

「嫲嫲球手」在比賽全程笑容滿面，雖有出現失誤「激氣跺脚」，但能見得出她十分享受比賽，賽後亦未感失落，主教練更送贈她親吻以示鼓勵。賽後談及比賽表現，倪夏蓮表示滿意，：「希望當我打到一個好球，大家都能『enjoy』，這是我最大的心願。」

對於幫助中國球手訓練，她更講到「眼濕濕」：「打了五十多年，乒乓球已經深深刻在我的骨子裡，而且年齡只是一個數字，并不能限制我們的夢想，我認為我還有很多東西沒學，還能有所突破，我作為中國人，很幸運能夠得到這個機會，對此我感到很幸福，是非常有意義的一件事，輸贏都無所謂了。」她亦衷心鼓勵大家能夠做自己喜歡的事。