黃鎮廷男單32強止步　完成今屆賽事

黃鎮廷周三（31日）晚上在南巴黎競技場，出戰男單32強，挑戰世界排名第4的中國名將樊振東，最終港將以局數1比4（5：11、5：11、11：9、6：11及3：11）落敗，32強止步，完成今屆奧運所有賽事。

由於「一哥」王楚欽較早前在32強爆冷出局，因此中國男單的獎牌希望，壓在樊振東身上，這位中國名將首局就火力全開，連轟7分，以11：5先拔頭籌。樊振東第2局仍未手軟，初段就拉開至8：1，儘管黃鎮廷連取兩分「止血」，但樊振東反手抽擊威力驚大，令港將十分吃力，「鎮廷」第2局同樣輸5：11。

「鎮廷」第3局表現回勇，加快節奏，令樊振東一時難以適應，港將一度領先5：1，其後樊振東嘗試加強攻力追分，追至9：10，令港隊球迷嚇出一身冷汗，幸好「鎮廷」頂住壓力，以11：9追回一局。可惜樊振東隨後及時調整，一鼓作氣連贏兩局11：6及11：3勝出，其中黃鎮廷已完成今屆所有賽事。值得一提，當樊振東第5局以10：3領先，兩人眼看大局已定，打算玩花式娛樂觀眾，嘗試一邊圍着球桌繞圈，一邊打球，可惜「鎮廷」把球擋落網，令賽事正式結束。