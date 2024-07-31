朱成竹：奧運舞台有自信就甚麼都有可能

【記者余樂詩巴黎直擊】首戰奧運的香港乒乓球代表朱成竹，女單32強與排名高46位、東京奧運日本女團銀牌成員平野美宇鬥得激烈，朱成竹最終雖以局數0：4告負，但在其中3局都能拚至8：8，表現不失禮。即將與杜凱琹、李皓晴轉戰女團賽的她表示：「來到奧運舞台，大家都差不多，有自信就甚麼都有可能。」

世錦賽女團銅牌成員之一朱成竹是港隊女乒的新晉主力，6月她曾於WTT挑戰賽分站對過平野美宇，當時她以6：11、9：11及2：11大敗而回，今次則與對手一度拉成均勢，進步明顯。賽後她說：「上個月我剛和她打完，打完之後我就覺得很難受，因為覺得自己打得很差。今次在場上都會想很多問題，不夠自信，雖然是領先，但是我又覺得不是領先，不過今次表現都比上次好很多，賽前準備的東西都有打出來。」

她亦表示今次心情不太緊張，能盡情享受奧運舞台，「今次我沒有想排名，來到奧運舞台，我覺得大家都差不多，有自信就什麼都有可能。現場很多人加油，我當是幫自己加油。」

上屆奧運她是女團後備球手，今屆將首次正選出賽，她表示會盡力而為：「今次女團不一樣，阿杜（杜凱琹）、晴姐（李皓晴）、瑞姐（張瑞）、教練都坐在下面看我，所以我一定不能讓自己不自信，因為大家都在幫你加油，我一定會努力的。瑞典隊有個削球手，我們3個對削球手都打得一般，所以排陣都幾重要。」