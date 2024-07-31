外流港將　外借中甲　周緣德：想爭取上陣機會

效力中超河南酒祖杜康的港隊後衞周緣德（Oli），早前被外借至中甲前列分子大連英博，更在上輪聯賽後備上演地標戰。Oli受訪時承認在河南過得不太開心，希望來到新球會可以爭取更多上陣時間。

中甲球隊大連英博早前官宣，從中超河南酒祖杜康借用周緣德直至2024年12月31日，他會披上3號球衣。這名25歲港將隨即在7月20日對廣西平果哈嘹的第18輪聯賽，後備入替上演地標戰，踢了大約7分鐘。Oli接受本報記者訪問時提到，自己的狀態仍有待提升：「我嘅足踝喺之前世盃外對伊朗整親，仲未完全康復，但相信問題不大。球隊幾日前已經復操備戰下半季，我已經完全投入操練。」

自今年2月由傑志加盟河南酒祖杜康後，Oli上陣機會寥寥可數，離隊前各項賽事僅曾4次上陣，交出1入球。提到今次被外借，Oli亦有感而發，指在河南過得並不如意：「我好想落場，所以無奈之下要喺轉會窗結束嘅兩日前，申請外借離隊，其實都有中超球隊想借我，但最終選擇嚟到中甲，希望爭取更多上陣機會。」

中甲剛完成上半季賽事，大連英博暫時排第2位，領先第3位的重慶銅梁龍3分，升班機會樂觀，下半季將在8月17日展開。