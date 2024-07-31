各隊獎金比併　香港金牌600萬冠絕奧運村

2024年巴黎奧運如火如荼進行中，數十面獎牌已經頒發，奪得前三甲名次的運動員，除一面獎牌外，亦會獲贈的奧運吉祥物「毛公仔」和裝有官方賽事海報的「神秘」禮盒，而大部分獎牌得主更可獲得由國家頒發的經濟獎勵。

奪得奧運獎牌的榮譽能在歷史留名，雖然國際奧委會不會為他們頒發獎金，但為了激勵自家運動健將在巴黎奧運勇創佳績，許多國家或地區政府會向他們頒發獎牌獎金。

香港頒發的獎牌獎金「傲視群雄」，屬全世界最高，參加巴黎奧運的香港運動員獲得的現金獎勵較上屆增加了2成，其中金牌得主將獲得600萬港元獎金，而銀、銅牌得主將分別獲得300萬及150萬港元。

新加坡為金牌得主頒發100萬新加坡元（約584萬港元）獎金，僅次於香港，曾於2016年里約奧運時發放最高獎勵予唯一一位金牌得主Joseph Schooling，這位已退休的泳手於當時的100米蝶泳比賽中擊敗美國選手菲比斯(Michael Phelps)贏得冠軍。

此外，以色列政府為一面金牌運動員送出100萬以色列新謝克爾（約207萬港元），比東京奧運上漲50%，為獎金增幅最高的國家。東道主法國的金牌得主亦將獲得8萬歐元（約68萬港元），比上屆獎金高出1.5萬歐元。

值得一提的是，如果哈薩克奧運選手獲得冠軍可賺取價值近200萬港幣的哈薩克坦吉，除此之外國家亦會贈送金牌得主一套2房單位。同樣，馬來西亞除為金牌運動員頒發100萬零吉（約170萬港元），更有機會獲得豪華服務式公寓或私家車。其他國家更有「特別」福利，包括韓國提供退休金，波蘭更有送贈鑽石。