港將伍泰龍出戰三項鐵人個人賽未能完成賽事

奧組委及世界三項鐵人總會周三(31日)宣布塞納河水質正常，三項鐵人男、女子個人賽事如期於亞歷山大三世橋舉行，港隊男將伍泰龍完成游泳後，於單車環節退賽，可惜未能完成整個賽事。

三項鐵人的參賽選手需要先後完成游泳、單車以及跑步三大項，港將奧斯卡於東京奧運以香港最佳的第33名成績完成賽事。今屆男子組賽事總共有55名選手參加，24歲的港將伍泰龍被列入第49號線道出賽，是香港第4位參加該項目的運動員。

伍泰龍以第53位完成首個游泳項目，其後的單車部分，這名港將力戰至第5圈，於18.7公里後退出比賽。英國選手Alex Yee以總時長1小時43分33秒奪得金牌，銀、銅牌得主則分別為新西蘭的Hayden Wilde和法國的Leo Bergere。

伍泰龍(Jason)曾表示不擔心水質帶來的影響，惟缺乏2日訓練，多少會對不太擅長游泳的他造成困擾，Jason是日賽後解釋道：「我在游泳賽程中，於橋底的狹窄位置，上衣被其他對手整損，背部拉鏈無法拉緊導致入水，比賽中多次嘗試將其拉合但未能成功。」因此他在首個項目就被大隊抛離。Jason表示棄戰後心情十分低落，備戰多年對於是日賽果倍感失望。