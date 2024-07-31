跳池勇救選手泳帽　網民笑爆：奧運救生員終於有任務

每四年一度的奧運中，在游泳項目中輪值的救生員，一直被網民評為史上最無所事事的工作，一眾奧運救生員要長時間留在池邊候命，在世界級的名將泳手身邊執勤，由外界看來，他們甚少有用武之地。近日在巴黎奧運的比賽中，就極其罕有地上演了奧運救生員出動的一幕，但出動的原因竟然不是有人遇溺？

據外媒消息報導，在上周日（28日）的奧運女子游泳100米蛙泳預賽中，比賽因故突然宣布中斷，原因指在泳池底發現了美國游泳女將愛瑪韋伯（Emma Webber）的泳帽。由於賽事規定只能由泳手以外，身穿泳裝的人員負責打撈異物，所以這個重要任務就落於當值救生員身上。在數十位游泳好手及現場觀眾的矚目之下，一名身穿花色鮮豔泳褲的救生員「叔叔」跳入泳池，上岸後高舉泳帽，獲得全場掌聲與大力歡呼。

影片上傳到網絡後，網民瘋傳影片爆笑留言：「奧運救生員終於有任務」、「第一次見到奧運救生員出動」、「掌聲送給救生員叔叔」、「泳帽拯救員」，而跟據奧運官方資料顯示，奧運游泳冠軍女飛魚安德臣（Greta Andersen）曾經因突發性的胃痙攣而差點在1948年倫敦奧運昏厥溺水，當時沒有救生員，是其他選手合力將她救上岸。雖然奧運或國際泳總都沒有硬性規定要設救生員，但為保障選手，大會仍會在奧運游泳場館設一定數量的救生員候命，以策安全。