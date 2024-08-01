何詩蓓：多謝自己　東京奧運後有想過退役

【記者余樂詩巴黎直擊】何詩蓓在奧運女子100米自由泳的飛魚大戰獲得銅牌，賽後她表示：「多謝自己亦相信自己」，她很享受整個比賽過程，並坦言東京奧運後曾想過是否就此退役，對於是否繼續參加下屆奧運，她表示暫時未有決定。

Siobhan表示，來巴黎比賽目標不是為了金牌，她說：「只希望做到最好，看看我的實力如何，其實很滿意時間，同自己best time差少少，亦好享受成個比賽過程。」在賽場見到好多香港旗，她表示感謝：「無論有冇獎牌，大家都好支持我，好想同大家講多謝。」

何詩蓓在準決賽時以首名晉級，如何面對壓力，她指出：「我游水很多年，懂得處理壓力，過去幾年心理上下了苦功，用好多不同方法令自己比賽前可以放鬆，比賽時不要太重視成績。」

談到過去3年的準備工作，何詩蓓表示：「花好多功夫，過去幾年訓練比東京奧運更加艱苦，時間距離都比以前更多，但身體恢復力愈來愈差，多謝自己相信自己，今屆比上屆老咗3年，成長咗，多謝身邊人幫助，提醒我令我進步。」她又多謝大家睇比賽，大家都要捱夜不容易，鼓勵看電視的小朋友要加油，大家都要追夢。

她又指今屆奧運泳池的淺水影響浪的衝力，但不會評論深淺水的問題，因為現在時間成績已不重要，只想分享這個時刻，和家人相聚。

何詩蓓又稱東京奧運之後原來想過退役：「其實東京奧運後有想過，究竟應否退役，還是繼續游，當我決定繼續，就想好好享受，游泳不容易的運動，如果每日都做不喜歡的事，無法捱足3年。」所以她指出秘訣就是：「只要保持熱情，就不會覺得辛苦，每日都享受，當自己決定去巴黎時，就做到自己最好。」