單場以首名衝線　風帆鄭清然總成績升上第9

巴黎奧運滑浪風帆iQFoil周三（31日）完成第4日賽事，由於風勢突然大減，令隨後展開的男子組賽事改以短途迴轉賽進行。最終港隊代表鄭清然成功把握機會，在單場賽事勇奪第一名，總成績成功升上第9，大有機會爭入獎牌賽。

原定第4日上演較考驗賽手耐力的馬拉松和繞泡賽，惟當女子組進行首場馬拉松賽時，風勢突然大減至9海浬，令帆手難以於限定時間90分鐘內完成，結果賽會宣布腰斬馬拉松賽事，並在隨後展開的男子組賽事改以短途迴轉賽進行。

最終港隊代表鄭清然成功把握細風，在男子組第一場便以第1名衝線，這亦是作為「奧運初哥」的他，首次於奧運比賽取得單場第1，隨後「清然」延續出色表現，分別取得第10、第7及第5名。而經過10場比賽後，總排名亦升上第9位，只要最後一日的初賽保住排名，即可以晉級獎牌賽。

至於女子組方面，亦進行了4場賽事，另一港將馬君正則分別取得第7、第21、第17及第14名，經過11場賽事後，「大頭妹」暫列第12位，爭入獎牌賽仍未絕望！