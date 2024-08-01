賽前受傷病困擾　鄧謝配：已經盡晒力

港隊混雙代表鄧俊文／謝影雪周四（1日）在巴黎奧運羽毛球8強，直落兩局不敵南韓「世三」組合徐承宰／蔡侑玎，未能連續兩屆打入4強。賽後受訪時兩人一度落淚，當中「阿雪」透露自己過去一個月受到傷患困擾，而拍檔鄧俊文則指賽前承受了很大壓力，惟兩人表示在今屆賽事已經竭盡全力。

「鄧謝配」8強止步後，兩人賽後在「混合採訪區」（mixed zone）一度抱頭大哭，需要一段時間才能平復心情。隨後謝影雪率先受訪，直言此刻心情如釋重負：「真係辛苦咗好耐，其實我好感恩參加到今次奧運，因為兩、三個星期之前仲喺醫院急症室，初頭都諗住嚟唔到今屆奧運。今次好享受打每一場，上屆始終嫌自己發揮唔夠好，但今次盡晒所有努力，對得住自己。」

除此之外，「阿雪」又不忘感謝身邊眾人及其拍檔鄧俊文，在過去一段時間對自己的包容、幫助：「過去一個月喺球場，可能我每日都喊，嗰陣我連頭都梳唔到，身邊嘅人受咗我好多氣，好多謝體院同事、教練、隊友、隊醫幫助我好多。仲有『俊文』，就算我練唔到，佢都繼續做好自己，冇怪我受傷，好多謝佢一路堅持。」

至於其拍檔鄧俊文則表示賽前一直承受很大壓力，但整體對自己今屆奧運表現仍算滿意：「嚟奧運之前一星期，心理、身體真係好辛苦，因為依一年幾承受好大壓力，尤其奧運積分賽前成績好差。最後攞唔到獎牌，但已經盡咗最大努力去練好，打好每一分。」