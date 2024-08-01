媽媽和家姐都有入場見證　何詩蓓：特別開心

【記者余樂詩巴黎直擊】何詩蓓連續兩屆奪得奧運獎牌成為香港第一人。頒獎禮後，Siobhan第一時間跑到後面與泳隊隊友擁抱慶祝，之後她和其他獎牌選手繞場一周，每逢見到香港區旗都會停下來向支持者揮手。上屆奧運因為疫情家人未能親身支持，今屆她的媽媽和家姐都有入場見證歷史一刻，Siobhan與她們深深擁抱後，不禁輕輕拭淚。

Siobhan以0.01秒險勝第4名的澳洲勁敵

O'CALLAGHAN Mollie，拿到生涯第4面獎牌，賽後她說銅牌亦很開心：「雖然這不是金牌，但我仍然很開心。因為我知道今屆的競爭是比上屆更激烈所以可以再拿獎牌是很難得的事，尤其是今次有觀眾看，我家人也在場看比賽，所以更加特別。」

為備戰奧運，Siobhan不惜加大訓練量，換來兩面獎牌，辛苦但值得：「東京奧運之後就轉了教練，訓練方向不同，所以這幾年訓練量及時間增加了。雖然是有點辛苦，但我覺得一切都是值得的，因為我真的很享受整個過程。我過去幾年認識了很多新的隊友、新的教練，還有環遊世界去不同地方比賽，其實我十分享受，我覺得一切都是值得的。」

Siobhan亦很開心能偶像史祖絲當同場比拚，大方恭喜對方奪金：「她是世界紀錄保持者，所以我肯定是一個非常好的游泳選手，我們之前在ISL都是隊友，所以其實我們都是朋友。她原本不打算游100自，但是最後決定游而且贏了，我替她感到開心。因為她的游泳生涯都經歷了不少高低起伏，見到她可以再站上最高頒獎台，我真的替她感到很開心。」