潘展樂破世績膺百米飛魚　自爆被對手「睇小」

巴黎奧運游泳館出現今屆首個世界紀錄，中國泳手潘展樂周四(1日)凌晨在100米自由泳決賽，以破紀錄成績46.40秒贏得金牌，將自己今年2月創下的世界紀錄再推前0.08秒，半年內兩破世績。澳洲泳手查馬斯同羅馬尼亞選手普波維治，分別奪得銀牌及銅牌。

19歲的潘展樂是100米自由泳世界紀錄保持者，他在初賽只能以第13名成績驚險出線，準決賽回復水準排名第1晉級，去到決賽更盡展霸氣，前50米已經順利彈出，轉池後優勢進一步加大，最終以46.40秒的破世界紀錄成績完成，比銀牌的查馬斯足足快1.08秒。

潘展樂為中國贏得今屆游泳首面金牌，他在賽後自爆曾被對手睇小，贏得金牌是「一雪前恥」：「之前在4x100接力，我和查馬斯打招呼，他完全沒有理會我。當我們訓練時，美國的阿歷斯把浪花濺到我們岸上的教練，感覺是看不起我們，今天我終於把他們都打敗...而且還破了世界紀錄！」

中國泳隊在巴黎奧運前爆出禁藥風波，受到其他國家隊質疑。雖然潘展樂提出指控，不過查馬斯在賽事完結以及頒獎禮時，都有向潘展樂握手祝賀，這位澳洲選手賽後亦說相信潘展樂是憑實力奪金：「我盡自己所能爭勝，亦相信所有人都誠實地展現體育精神，潘展樂值得拿到金牌。」