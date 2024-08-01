陳肇鈞生日撞正大埔集訓 李志堅透露或再簽人

上季聯賽亞軍大埔，周四（1日）前往泰國備戰新球季 ，主教練李志堅稱希望新球員可盡快融入，同時又透露或再簽入一名中前場外援。另外，是日剛好撞正中場陳肇鈞（Philip）正日生日，這名「壽星公」更即場透露生日願望。

大埔25名球員包括謝家榮、加比爾、比迪高、伊高沙托尼、盧卡斯等，連同一班教練團今早皆有隨隊出發 。值得一提，是日撞正中場陳肇鈞正日生日，隊友出發前更特意準備蛋糕與他慶祝，又大唱生日歌，場面相當温馨。

大埔今次前往泰國集訓9日，期間會與1隊T1、1隊T2和2隊T3球隊進行4場熱身賽，主教練李志堅認為泰國球隊節奏快、硬淨，盼球員可以盡快提升狀態和默契：「始終有個舊班底，希望新球員快啲融入，改善到上年嘅問題。同埋今年比賽好多，尤其新增U22聯賽，都想U22球員快啲投入到。」

除此之外，「堅Sir」又指今季聯賽競爭激烈，透露正計劃簽多一名中前場外援，藉此增強實力：「理文、傑志外援都幾對辦，東方原有陣容再加啲人，都相當強勁。依家我哋前面是但一個傷停都好大影響，所以可能會揾多一個進攻球員嚟，暫時有幾個外援考慮中，唔肯定係咪巴西，主要都係同時踢到前面幾個位置，令球隊多啲變化。」

至於「壽星公」陳肇鈞則指近年為港隊出外集訓、比賽，已習慣經常「出出入入」，但笑言撞正生日屬於第一次，感覺雖不大，但仍有點奇怪。正式踏入32歲，Philip又不忘分享到今年的生日願望：「屋企人、隊友健健康康已經好足夠，真係好簡單。同埋今年擺咗好多期待喺隊波，希望可以向自己交代到。」