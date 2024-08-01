安素「歧視風波」後首次上陣　車路士大勝開齋

周四(1日)早上季前熱身賽，車路士以3比0大勝CF阿美利加，踢咗3場熱身賽終於贏波，最矚目係中場安素費南迪斯自從捲入種族歧視風波之後，首次為車仔上陣，並獲得隊友力撐，證明今次爭議性事件已經告終。

車路士「美國之旅」熱身賽，首仗僅打和英甲球隊域斯咸2比2，上仗以1比4慘敗於蘇超冠軍些路迪腳下，今仗對墨西哥球隊CF阿美利加，終於做齣好戲，開賽3分鐘就由尼干古射入12碼打開紀錄。

跟住前鋒馬克基爾頂入成2比0，呢位18歲新星今夏以600萬歐元(約5,100萬港元)轉會費，由巴塞隆拿加盟車仔，立即展現優厚潛力。

下半場一開波，球迷最期待畫面出現，剛於周一(7月29日)歸隊嘅安素費南迪斯後備上陣，呢位阿根廷國腳早前協助國家隊捧美洲盃冠軍後，喺隊巴內同隊友唱種族歧視法國球員嘅歌曲，遭各界批評，並被指得罪車路士嘅法國球員。

不過，隨住安素多次道歉，並捐錢畀反種族歧視機構後，已獲得隊友原諒，隊內法國中堅韋斯利科芬拿力撐安素：「安素費南迪斯已經道歉，佢無意傷害任何人，佢唱歌時唔明白歌曲真正意思，我了解佢，佢唔會做出種族歧視行為，好開心佢歸隊一齊比賽。」

安素費南迪斯今場表現一般，車仔最後再由馬度基射入12碼贏3比0，下場熱身賽將於周日(4日)凌晨對曼城。