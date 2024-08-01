奧運夢碎！拿度男雙出局緣盡巴黎　擬棄戰美網

38歲的「泥地王」拿度周三（31日）在羅蘭加洛斯體育場（Stade Roland-Garros）舉行的巴黎奧運網球男子雙打八強賽，與拍檔艾卡華斯（Carlos Alcaraz）不敵美國的四號種子組合，以兩盤2比6及4比6出局，緣盡今屆奧運。原本期望於巴黎奧運奪金而回，為生涯劃上完美句號的拿度，遺憾最終未能圓夢。

14度於法網封王的拿度，賽後表示自己未能為西班牙取得獎牌確實失望，在場上已盡最大努力打好每分鐘，但不足以實現目標，拿度更透露這很大機會是最後一次，於作為法網賽場的「紅土場」Roland-Garros出戰：「如果今次是最後一次（在紅土場作賽），這會是個難忘的感受與情緒，我享受其中」，為退役傳聞留下暗示的拿度，被問及會否現身美國公開賽，他表示：「似乎不會，但這刻我無法給到你肯定的答案，我需要一些時間。但對我來說看起來很困難。」令外界猜測「泥地王」或成絕響。

周一（29日）男單次圈擊敗拿度晉級的祖高域，周三（31日）在巴黎奧運再下一城順利殺入四強，離金牌再近一步，37歲的祖高域力爭完成生涯大滿貫，周五（2日）將進入半準決賽迎戰希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。