荷蘭「強姦犯」連贏兩場沙排　全場噓爆

曾強姦一名12歲女孩而判入獄的荷蘭沙排代表雲迪維迪（Van de Velde），周三（1日）在巴黎奧運上贏得第二場比賽時，觀眾對他表現的反應嚴厲，鐵塔下沙排場上換來一片噓聲。

雲迪維迪獲得資格參戰，在奧運前已備受爭議，甚至有球迷向國際奧委會投訴，應取消其參賽資格。日前他與艾瑪斯（Matthew Immers）出戰時迎來已噓聲四起，然而周三他們再為荷蘭上陣，並以直落兩局21比19、21比16擊敗智利組合獲勝，在場球迷的反應更激烈，噓聲更大，而且每當他觸球都會被「柴台」。

「我當然對在場觀眾非常失望，我對他的過去無能為力，但現在我跟他一起比賽。」其拍檔艾瑪斯賽後接受訪問時表示:「真的是感到失望，但我們的精神狀態都很強大。」至於雲迪維迪則沒有通過記者混合採訪區，自行離場。

現年29歲的雲迪維迪曾於10年前因強姦一名12歲女孩，而於2016年英國法院判處4年有期徒刑，最終被監禁13個月，包括12個月在英國及1個月在荷蘭。而據荷蘭法律，他在英國的惡行被重新歸類屬於罪行較輕的「猥褻行為」；雲迪維迪於2017年獲釋並再投身沙排。