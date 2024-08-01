列迪姬衛冕1500米自由泳金牌　奧運生涯第8金連續四屆稱霸

27歲美國「女水怪」列迪姬（Katie Ledecky）周三（31日）力壓法國的基爾皮奇尼高娃（Anastasiia Kirpichnikova）及德國對手高莎（Isabel Gose），成功衛冕女子1500米自由泳金牌，成為第一位連續在四屆奧運會上獲得金牌的女泳將，同時刷新大會記錄，生涯累積第8面奧運金牌、3面銀牌及1面銅牌。

今屆巴黎奧運已奪得1金1銅的列迪姬，昨日（31日）憑藉15分30秒02的出色成績，打破了她自己保持的奧運1500米自由泳最佳紀錄，對於成功蟬聯上屆取得的冠軍地位，列迪姬表示相當滿意自己表現：「老實說，我對這成績時間感到非常滿意，我只是想游一次我真正快樂的時光，就是這樣。贏得金牌絕非易事，只是想沉浸於比賽的每一刻。」而在巴黎奧運會上，若列迪姬多取一面金牌（包括接力項目），將可超越前輩名宿珍妮湯遜，有望成為美國泳壇有史以來，奧運金牌總數最多的女泳將。

列迪姬過去在長池比賽中曾六次打破世界紀錄，被外界稱為創造歷史的新傳奇泳將，她謙虛表示，自己不會與其他名將比較成就：「我盡量不去想太多過去的選手，他們是我剛開始游泳時所尊敬的人。因此能夠被列入其中是一種榮幸。我很感謝他們對我的啟發。有很多偉大的游泳運動員幫助我走到了這一刻。」