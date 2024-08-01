倪夏蓮人氣急升　抖音追蹤數多過盧森堡人口

盧森堡61歲「乒壇嫲嫲」倪夏蓮，周三（7月31日）於巴黎奧運乒乓球女子單打32強「嫲孫對決」，直落4局不敵孫穎莎，但其樂天性格及可愛舉動，就贏盡球迷掌聲，倪夏蓮賽後人氣急升，她的抖音帳戶追蹤人數已達到100萬，比盧森堡全國總人口多接近30萬，相當誇張。

61歲的倪夏蓮在女單32強不敵較自己年輕38歲的孫穎莎止步，但賽後仍笑着離場，其教練兼老公更向她送吻，Sweet爆全場，完美演繹何謂「享受比賽」。這位「乒壇嫲嫲」賽後於抖音開直播，講述與孫穎莎交手的點滴，又對盧森堡乒乓球發展表達看法，最終在直播結束後，其直播片段已獲超過3220萬個讚好，並有超過1400萬人曾觀看直播。

此外，倪夏蓮在「嫲孫對決」前的抖音帳戶追蹤人數，僅超過43萬，但在周三晚上的直播後，這個數字已急升至100萬。翻查資料，截至2023年，盧森堡全國總人口約為70萬，意味倪夏蓮的抖音帳戶追蹤人數，較盧森堡全國總人口多近30萬，「乒壇嫲嫲」人氣之高，可見一班。