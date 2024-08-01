22歲法國飛魚連戰兩場　一晚贏雙金創奧運歷史

22歲的法國飛魚馬查特（Léon Marchand）周三（31日）分別於巴黎奧運男子200米蝶泳及200米蛙泳項目，以成績1分51秒21，2分05秒85各奪得一面金牌，成為自1976年以來，第一位在奧運會上一晚贏得兩面個人金牌的游泳運動員。

據官方賽程顯示，男子200米蝶泳於巴黎時間周三（31日）晚上8時37分展開，200米蛙泳則於周三（31日）晚上10時31分開賽，換言之，兩個游泳項目之間僅相隔短短兩小時，而馬查特實現了在同屆奧運游泳賽事中，同一晚贏得兩面金牌的罕見壯舉，創下了奧運紀錄。

這位泳界新星馬查特，2002年5月出生於法國南部城市土魯斯的一個游泳世家，他的父親Xavier Marchand是混合泳前世界銀牌得主和奧運會選手，母親Céline Bonnet是法國紀錄保持者， 2019年，年僅17歲的馬查特，在布達佩斯舉行的青少年世錦賽上獲得了400米混合泳銅牌。2020年12月，馬查特在法國游泳錦標賽上，奪得200m蝶泳和200m混合泳兩枚金牌。早前更於今屆巴黎奧運，以比起「水神」菲比斯快1.34秒的成績，打破了菲比斯寫下的400米混合泳世界紀錄，被外界喻為新一代「法國水神」，前途無可限量。