美國夢幻隊贏南蘇丹17分　「咖喱」僅3分進帳

美國男籃「夢幻隊」周四(1日)繼續出擊巴黎奧運，在分組賽C組的第二場比賽對陣南蘇丹，達頓(Jayson Tatum)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)被換上正選陣容，輪到中鋒艾賓特(Joel Embiid)坐足全場，最終憑巴姆艾迪巴約(Bam Adebayo)取得全場最高的18分，助美國隊以103：86大勝對手，連贏兩仗率先坐得8強席位。而身為隊内門面球星的史堤芬居里此役僅得3分，總教練卡爾(Steve Kerr)則表示並不擔心他的狀態。

美國隊今場沿用「大帝」勒邦占士、「咖喱仔」居里及「書人」卜克(Devin Booker)，艾賓特和賀列地(Jrue Holiday)則轉為板凳球員，將塞爾特人球星達頓及湖人中鋒戴維斯提上正選，整容佈置較早前兩隊交手的友賽略有不同。美國隊開局就打出效果，其後更有「死神」杜蘭特和「小白」戴歷韋特(Derrick White)後備上陣打出一段18比4的高潮，首節領先26：14。次節溜馬控衛賀利貝頓(Tyrese Haliburton)，艾迪巴約獨轟12分，進一步擴大分數差距至55：36。

轉邊後，南蘇丹控衛卡歷鍾斯(Carlik Jones)帶隊「反咬」，並多次進攻單打居里，後者一度被針對變成「防守漏洞」才被換下，而南蘇丹亦於第三節打出21比18挽回氣勢。其後雙方有來有往，南蘇丹面對強敵不落下風，而美國隊於決勝節僅有1分領先，最終憑上半場制造的領先優勢，以103：86輕取對手。「夢幻隊」取得分組賽兩勝，穩奪晉級8強資格。最後一場分組賽於周六(3日)晚對波多黎各。

是役美國隊6人「上雙」，除最高分的艾迪巴約外，杜蘭特和占士分別有14分和12分進賬，熱身賽和分組賽首場均正選上陣的艾賓特，今仗則未有出場記錄。南蘇丹的奧莫特(Nuni Omot)取得全場最高的24分，卡歷鍾斯接近出足全場，取得18分7助攻。