田徑首金誕生！男女子20公里競走 中國奪女子組金牌

巴黎奧運田徑首金正式出爐，周四（1日）於特羅卡德羅上演的男子20公里競走決賽，厄瓜多爾跑手兼世錦賽銀牌得主平塔多（Brian Daniel Pintado），以1小時18分55秒成績，奪得今屆巴黎奧運開幕以來，田徑項目的首面金牌。

賽事於香港時間周四（1日）下午兩時舉行，跑道因天雨關係而地面濕滑，所幸起跑後雨勢較為趨緩。經過49位跑手，近一個半小時的激戰，最後由28歲的厄瓜多爾跑手平塔多率先衝線，他跑出1小時18分55秒的成績，以14秒的優勢領先排名第二的巴西選手邦芬（Caio Bonfim），而銅牌則由西班牙選手馬丁（Álvaro Martín）以1小時19分11秒成績奪得。中國國家隊代表張俊、李炎東、王朝朝，則分別以總排名第10、第31和第36名成績完成賽事。

女子組方面，由世界紀錄保持者兼世錦賽冠軍，國家隊的名將楊家玉以1小時25分54秒成績奪金，力壓西班牙的佩雷斯（María Pérez）及澳洲選手蒙塔格（Jemima Montag），同時是中國國家隊今屆奧運的第11面金牌。