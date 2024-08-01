首戰奧運舞台　我已成為真正的奧運泳手！

17歲的張心悅是港隊歷來最年輕的奧運泳將，周四（1日）她在巴黎奧運200米背泳初賽止步，完成今屆所有個人項目。初次出戰奧運的她表示「五環舞台」壓力巨大，自己因緊張致表現未如理想，但對於終於可以釋放壓力，享受巴黎和選手村感興奮，期待跟着隊友遊巴黎。

17歲泳手張心悅初戰奧運，200米背泳以2分17秒32完成，比她達A標的時間慢了6.97秒，她坦承奧運所面對的壓力和其他比賽完全不同，未能發揮出應有水準：「兩項單人項目都完成了，終於可以解放壓力，可以慢慢享受巴黎和運動員村。賽前覺得好大壓力，見到五環都覺得好大件事。到賽場見到那麼多觀眾，那麼多對手，而自己前一槍又游得一般般……這兩天都想不要給自己太大壓力，反而越想越緊張，令這一槍可能充滿負面感情、self-doubt（自我質疑）去游。今日在水中感覺游極都未游完，可能心理緊張，身體都繃緊。」

放眼2028年奧運，她表示「順其自然」：「始終還有4年，我曾經試過半年進步到4秒，但現在有這麼多個月都停不在同一個位置，這些很難說，但我將來都會盡全力去做。」8月9日18歲生日的張心悅形容奧運經歷是很好的生日禮物：「我在奧運比賽游了兩槍，可說是真正的奧運泳手，所以都想紋一個五環紋身。近日我都特別留意其他泳手的紋身，看看紋在哪裡好看，有些覺得漂亮，有些就覺得游水時會遮住，還是慢慢想想吧！」