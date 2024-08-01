何甄陶二度「征奧」　難敵歲月洗禮考慮退役

何甄陶（Ian）完成個人第2次奧運，他表示今屆有觀眾，加上有參加開幕禮，可以完整地體驗奧運覺得很開心。談到未來，他坦承在另一奧運周期開始前，會認真考慮會否退役。

何甄陶是香港歷來首個以A標直入奧運的男子泳手，今屆他在50米自由泳及100米自由泳初賽止步，但他未有太失望，賽後稱：「第2次奧運感覺很棒，能夠和我的朋友和家人一起體驗奧運覺得好開心。至於自己的表現我覺得還好，這3年我有試過在比賽游得更快，也試過更慢，要接受有時就是這樣。」

強如何詩蓓亦不敵歲月，訓練後需要更多時間才能恢復，27歲的Ian笑言隨着年紀漸長亦有相同問題，認為自己的運動生涯很快結束：「高中時我就說要退役，大學時我又想退役，東京奧運之後又想過一遍，我想很快就要結束了，因為我都老了。看看奧運會比賽的人，他們都是年輕人。12月還有個比賽，然後我會回到學業，繼續完成博士學位，看看明年春季會發生什麼事，我真的不知道。」

何詩蓓今屆奧運再得兩面銅牌，個人累積4面獎牌，Ian表示，「見到Siobhan拿獎牌當然開心，我相信Siobhan對所有人來說都是一個榜樣。另外見到來自香港的粉絲，支持我們香港運動員，有些亦找我拍照，這些都很難忘。」是日香港泳隊成員都有到場支持，其中將於周五（2日）出戰女子4x100米混合接力的歐鎧淳戴着口罩示人，未知是否因開幕禮淋雨數小時後生病。有份出席開幕禮的Ian對此表示不清楚，但他自己開幕禮後亦有少少不適，睡得不好，他大派定心丸：「現在已ok。」