爆冷淘汰「一姐」闖女單決賽　鄭欽文成中國第1人

中國網球好手鄭欽文周四（1日）在巴黎奧運網球女單4強，爆冷直落兩盤6比2及7比5，擊敗「一姐」施華德，成為首位晉級奧運女單決賽的中國球手。

中國此前在奧運網球女單的最佳成績，為名將李娜於2008年北京奧運名列第4，而世界排名第7的鄭欽文，日前在半準決賽苦戰3盤下，淘汰德國名將姬芭後，已成功追平紀錄。惟是日面對已4奪法網，猶如坐擁半個主場的「世一」施華德，賽前自然不被看好。不過施華德首盤大意失誤已達16次，反觀鄭欽文僅得6次，結果被鄭欽文把握機會，3度破發，令人意外地以6比2先下一城。

儘管「一姐」第2盤開始施加壓力，一口氣連破鄭欽文兩個發球局，一度領先局數4比0，但鄭欽文未被打沉之餘，更成功回敬兩次破發，追成局數4比4平手。其後鄭欽文到第11局再度打破「一姐」發球局，領先局數6比5，只要保住緊接發球局，就能成為首位打入奧運女單決賽的中國球手，最終鄭欽文成功頂住壓力，守住發球局，再贏1盤7比5，打破李娜紀錄，成為第1位晉級奧運女單決賽的中國球手。