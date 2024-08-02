冠軍公園近距離見粉絲　何詩蓓：香港都搞返個！

【記者余樂詩巴黎直擊】香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）於巴黎奧運勇奪兩面銅牌，周四（1日）來到位於艾菲爾鐵塔下的「冠軍公園」，與來自世界各地的遊客和觀眾與運動員分享贏牌的喜悅。現場有近1萬人入場，Siobhan形容場面震撼，大讚現場氣氛熱烈：「第一次有這樣的體驗，這是一場盛大的慶祝派對，香港都應該搞返個！」

巴黎奧運首設「冠軍公園」，讓世界各地的支持者聚集在此，近距離和獎牌運動員見面。是日天氣炎熱，仍無阻大量粉絲入場。當「女飛魚」何詩蓓走出「T台」時，現場歡呼聲不斷，不少人揮動更區旗，場面震撼。Siobhan拍下現場「盛況」後，耐心地和粉絲合照，又不忘和五環鐵塔「selfie」，記錄這個難忘時刻。

Siobhan不停應粉絲要求停下來合照，結果足足花了20分鐘才走完。她接受訪問時笑言，從未試過「行天橋」，起初感到尷尬，但很快就被粉絲熱情融化：「Runway好長、好多人，我都唔知做乜好，但見到香港區旗，聽到廣東話，有種熟悉的感覺，想不到這麼多香港人來。我一聽到廣東話我就：『咦，香港嘅。』，然後走過去。今日天氣好熱，不知道他們排隊排了多久，所以我是應該停下來的。」

何詩蓓今屆擔任持旗手，又來到有萬人為她慶祝贏獎牌的「冠軍公園」，成為她最特別的一屆奧運：「雖然這是我第3次去奧運，但我希望抱新鮮感去參與，我不希望有種『又住選手村、又是在泳池』的感覺，我想每樣都有驚喜、『嘩』的感覺，今次我覺得有這個『wow factor』（驚喜元素）。」Siobhan早前透露有學法文，被問到在奧運能否大派用場，她笑說：「選手村沒太多機會用法文，但6月我在法國訓練2、3個禮拜時，去cafe、餐廳都可以用法文點餐，聽得明又沒點錯食物，所以都不錯的。」

今屆奧運何詩蓓拿到兩面銅牌，她強調賽前只專注怎樣執行戰術，拿到獎牌是「bonus」，她反而想向港人永不放棄的精神。「好似劍擊，他們兩個都是落後再追上來，（江旻憓）輸1：7的時候，用什麼心態面對這個比數，再追上去，是很難做到的事情。我們香港運動員就是永不放棄，未完都不會give up（放棄）。」Siobhan完成個人項目後，將與隊友轉戰4x100米混合接力，她說：「好期待可以和隊友一起比賽，而且是游蛙式，不用游自由式。」至於奧運後有什麼計劃，她再次露出招牌笑容：「休息和放假！」