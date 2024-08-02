張雨霏200蝶摘銅　反擊禁藥質疑：唔話菲比斯？

周五(2日)凌晨巴黎奧運200米蝶泳決賽，中國「蝶后」張雨霏受到發燒及生理期「夾擊」，只能拿到一面銅牌，衞冕失敗的張雨霏賽後不禁落淚。中國泳壇近年捲入禁藥風波，有記者暗示中國泳手的佳績是「不可能」時，張雨霏就霸氣反擊：「點解冇人敢去質疑菲比斯？」

張雨霏是上屆東京奧運200蝶冠軍，今屆亦被視為金牌大熱，她在頭50米及100米都處於領先位置，可惜後勁不繼，被加拿大的麥恩杜殊及美國泳手史密芙過頭，只能以2分05秒09取得銅牌。早前已在100蝶摘銅的張雨霏表示：「昨天發燒，今日好了又遇上生理期第1天，整個人右邊都麻掉......就是死也要死在泳池吧。」她坦言不是用病作藉口：「比賽期間生病是運動員大忌，這不是一件值得歌頌的事。」

賽後記者會中，有記者將「風向」帶到禁藥問題上，指不少外國媒體都認為潘展樂以破紀錄成績奪100自金牌，是「不可能」發生，張雨霏即霸氣回應：「在巴黎奧運前，潘展樂和我們其他隊友一樣不斷接受藥檢，入村這一個星期也從無間斷，為什麼中國運動員游得快要被質疑？菲比斯拿到7金、8金時，為什麼沒有人敢去質疑他？列迪姬從2012年至2014年稱霸長距離，每屆都拿到金牌，為什麼沒人去質疑她？」