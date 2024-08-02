列迪姬刷新歷史！成美國奧運史上最多獎牌女將

美國「女水怪」列迪姬（Katie Ledecky）周四（1日）在巴黎奧運4x200米自由泳接力賽中，與隊友韋恩斯坦 (Claire Weinstein)、麥頓 (Paige Madden)和格梅爾 (Erin Gemmell )，以總時間7分40秒86的成績奪得銀牌，職業生涯累積第13面奧運獎牌，是自從首屆奧林匹克運動會至今128年以來，歷來獲獎牌最多的美國奧運女選手。

而在4x200米自由泳接力賽中，澳洲泳隊以7分38秒08打破中國隊在東京奧運造出的舊奧運紀錄，順利奪金。由李冰潔、柳雅欣、楊浚瑄、葛楚彤組成的中國隊，則游出7分42秒34成績排名第三，奪得銅牌。

列迪姬在今屆巴黎奧運已收獲1金1銀1銅，奧運生涯中分别累積8面金牌、4面銀牌和1面銅牌，正式超越了前輩珍妮湯遜在雅典奧運保持了20年的記錄，令她晉身成為游泳史上獲得獎牌最多的女性。而這八面金牌比前蘇聯體操運動員拉蒂尼娜 (Larisa Latynina)， 保持的女子最多金牌紀錄僅相差一面，列迪姬作為難以撼動的新一代傳奇女泳將，於餘下的賽事中仍有望打破此項記錄。

列迪姬在周五（2日）參加800米自由泳資格賽。這是她在巴黎的最後一場個人比賽。如列迪姬順利晉級，決賽將於周六（3日）舉行。27歲的列迪姬在周三（31日）奪得女子1500米自由泳冠軍後透露，她目前不會考慮退役，並希望代表美國隊參加2028年洛杉磯奧運會。