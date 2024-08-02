奧運男子足球8強大戰，日本男奧足硬撼西班牙男奧足，雙方曾於上屆4強交鋒，當時法定時間打和0比0，西班牙僅憑加時入波贏1比0晉級。日本今屆表現又有進步，3戰全勝兼保持不失球，相信可以同「鬥牛兵團」拉成均勢，日本男奧足受讓，可博讓球主勝。（HOY TV 76台周五晚11時直播）

日本雖然係亞洲球隊，但從近年國際賽可見，佢哋水平已達歐洲級數，包括2022年世盃分組賽擊敗德國及西班牙。即使奧運隊以23歲或以下球員為主，但日本小國腳一樣展現勁旅風範，3場分組賽全勝，合共入7球，並且分別由4位球員射入，進攻招數多元化。最難得係防守都可以保持穩陣，3戰不失球，堪稱攻守兼備，今次重遇西班牙，自然想報番3年前一敗之仇，鬥心一定強。

至於上屆銀牌得主西班牙今屆3戰2勝1負，以小組次名出線，皆因球隊踢完首兩場分組賽已提早獲得8強席位，上場有所留力之下，導致不敵埃及，今仗全力出擊，相信仍然可以佔上風。不過，始終踏入淘汰賽，一戰定生死，預料西班牙唔會太冒進，想喺法定時間90分鐘擊敗日本，恐怕唔容易，五五波情況之下，日本男奧足受讓更加值博。

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