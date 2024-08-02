緣盡巴黎奧運　梅萊幽默告別：反正從來唔鍾意網球

37歲的英國名將梅萊，作為兩屆奧運網球男單冠軍，早已預告巴黎奧運後退役，周四（1日）與英國隊拍檔伊雲斯（Dan Evans）在男子雙打八強賽中，直落兩盤6比2、6比4，不敵美國組合富斯（Taylor Fritz）和保羅（Tommy Paul）後，完成奧運生涯「最後一舞」。

在出局後接受採訪時，梅萊感謝拍檔伊雲斯的付出，令受傷患影響的他，得以再次於奧運留下足跡及回憶：「自從我背部手術後以來，我一直準備這一刻。我知道這是適合的時機告別，感謝伊雲斯努力取得出色表現。我為網球付出了我所能給予的一切，我熱愛參加奧運，同時亦期待退役。我自豪能成為英國隊一員，這星期是如此特別，我肯定會想念這一切。」

隨後，他在個人社交媒體留下五個字的出局感言：「Never even liked tennis anyway（反正從來沒喜歡過網球）」，帖文引起網民爆笑，網民留言「這是結束輝煌的職業生涯的完美推文」，更引來英國單車聯會回覆「不如轉嚟踩單車？」 幽默程度滿瀉。

在19年的職業生涯中，梅萊打破了多項紀錄，他是76年來第一位贏得大滿貫賽冠軍的英國選手、繼佩利（Frederick John Perry）之後第一位贏得溫網冠軍的英國人、首位衞冕奧運男單金牌的球手，這些留下的奧運回憶和輝煌成就，將會伴隨這位真正的英國網球Icon——梅萊。