為巴黎奧運港將打氣　體育園周六首演燈光展

香港運動員在巴黎奧運取得令人鼓舞的成績，充份展現香港精英運動員的實力。為向所有參賽的港隊健兒致意，啟德體育園特別製作以「奧運」為主題的動感燈飾，於明天(3日）起一連兩個周末晚上，在主場館外牆上演首個大型戶外LED燈光展，與全港市民一起為中國香港運動員打氣！

啟德體育園作為香港未來的主場，明年啟用後將為運動員提供理想的訓練和比賽場地，讓更多市民有機會親睹他們的奮鬥，並激勵下一代投身體育事業，共同譜寫香港體壇的輝煌篇章。是次在啟德主場館外牆上演的大型戶外燈光展，於奧運期間壓軸出場，讓市民和遊客一同感受奧運熾熱的氣氛。

「奧運」主題燈飾展由色彩繽紛的圖案揭開序幕，喻意運動的活力和歡欣；緊接其後是送給香港運動健將的打氣字句，包括「全城上下撐港隊」及「Go! Team HKG」等，其後會有奧運項目的動感圖像，包括︰游泳、田徑、羽毛球、單車、劍擊、體操、柔道、賽艇、帆船、滑浪風帆、乒乓球、跆拳道及三項鐵人等，而參加本屆巴黎奧運的中國香港運動員名字，會逐一在外牆顯示，以答謝一眾港隊運動員的付出和努力。

想率先感受啟德體育園的繽紛活力的市民，可於以下日子及「最佳觀賞點」，一邊欣賞燈飾，一邊做啦啦隊，為港隊吶喊打氣。詳情如下︰

日期︰2024年8月3日（六）、4日（日）、10日（六）及11日（日）

時間︰晚上8時至9時

最佳觀賞地點︰土瓜灣海心公園海濱長廊、九龍灣啟德橋、西灣河鯉景灣海濱

最佳交通路線︰九巴5D號線、城巴 20A, 22, 22D, 22M, 608, A25號線